Öko-Modellregion Fichtelgebirge: Bioerlebnistage im Landkreis Wunsiedel starten

Im Supermarkt greifen immer mehr Menschen zu Bio-Lebensmitteln. Bei den Bio-Erlebnistagen könnt ihr im Landkreis Wunsiedel auch mal erleben, wie solche Lebensmittel hergestellt werden. Ihr könnt Landwirte besuchen und Produkte aus der Region kosten. Veranstalter der Erlebnistage ist die Öko-Modellregion Fichtelgebirge. Daniel Buslapp-Plafinger:

Die Bioerlebnistage dauern bis zum 6. Oktober. Die erste Veranstaltung ist aber schon heute. Da gibt es Bio-Genuss bei den Genussdealern in Wunsiedel. Die nächste Veranstaltung, für die ihr euch auch noch anmelden könnt, ist ein Bio-Genussabend in der BIO zertifizierten Jugendherberge Wunsiedel am kommenden Mittwoch (13.9.).