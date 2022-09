Öffentlichkeitsfahndung: 42-Jährige aus dem Vogtland vermisst

Seit dem Wochenende wird die 42-jährige Manuela D. aus dem Vogtlandkreis vermisst. Sie ist zuletzt am Samstag in ihrem Wohnheim in Auerbach gesehen worden. Das hat sie gegen 11 Uhr verlassen und ist bisher nicht zurückgekehrt. Die Polizei sucht deswegen jetzt nach der 42-Jährigen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Manuela ist etwa 1 Meter 60 bis 1 Meter 65 groß, hat eine kräftige Statur und dunkelbraune, mittellange, glatte Haare. Aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes sei nicht auszuschließen, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet, teilt die Polizeidirektion Zwickau mit.

Zeugen, die Frau D. gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier in Auerbach zu melden, Telefon 03744 2550.