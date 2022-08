Öffentlichkeitsfahndung: 14-Jähriger aus Rodewisch vermisst

Bereits seit dem 7. Juli wird der 14-jährige Ian-Arthur S. aus Rodewisch vermisst. Damals wurde er zuletzt am Nachmittag in einem Wohnheim an der Bahnhofsstraße gesehen. Die Polizei vermutet, dass er sich bei Bekannten im Raum Plauen aufhält.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er komplett schwarz gekleidet und trug außerdem ein schwarzes Basecap der Marke Nike. Ian-Arthur ist etwa 1,70 Meter groß und schlank und trägt blondes Haar.

Wer Hinweise hat, soll sich beim Polizeirevier Auerbach-Klingenthal oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Mehr Infos findet ihr hier.