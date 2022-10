Öffentlicher Nahverkehr: Neuer Express-Bus von Marktredwitz nach Bayreuth soll kommen

49 Euro im Monat fürs Bus- und Bahnfahren im Regionalverkehr. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern zu einem flächendeckenden ÖPNV-Ticket. Doch um Menschen dazu zu bringen, auf Bus und Bahn umzusteigen, braucht es auch entsprechende Verkehrsverbindungen. Die Landkreise Wunsiedel und Bayreuth wollen ihr ÖPNV-Netz um eine Expressbus-Linie erweitern. Die soll künftig alle zwei Stunden zwischen Marktredwitz und Bayreuth pendeln. Das war jüngst Thema im Wunsiedler Kreistag. Der Expressbus soll unter anderem in Bad Alexandersbad, Tröstau, Röslau, Fichtelberg und Bischofsgrün halten. Die Betriebskostendefizite sollen größtenteils über Förderungen gedeckt werden. Die Linie wird nun in den Nahverkehrsplan im Landkreis Wunsiedel aufgenommen und die Finanzmittel sollen in den Haushalt für nächstes Jahr kommen.