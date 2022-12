Öffentliche Verkehrsmittel in der Euroherz-Region: Fahrplananpassungen an Weihnachten und Silvester

Auf den Autobahnen kann der Urlaubsverkehr heute für Staus sorgen. Eine Alternative könnten da eventuell Bus und Bahn sein. Allerdings müsst ihr euch darauf einstellen, dass über die Feiertage und dem Jahreswechsel nicht alle Verbindungen wie üblich funktionieren.

Die Länderbahn teilt mit, dass es beim ALEX zwischen Hof und München zu Ausfällen bei einigen Verbindungen kommt (24.12. 2022 bis 08.01.2023). Betroffen seien vor allem Tagesrandlagen. Bei Zugverbindungen mit erfahrungsgemäß hohen Auslastungen möchte die Länderbahn aber aufstocken. Sie bittet Zugreisende, sich vor Reiseantritt zu informieren. Als Grund für die Fahrplananpassungen nennt das Unternehmen den hohen Krankenstand beim Fahrpersonal.

Auch beim Regionalbusverkehr im Vogtland sowie den Stadtbussen und Straßenbahnen in Plauen müsst ihr euch über die Feiertage auf Änderungen einstellen:

An Heiligabend gilt in den Stadtbussen und Straßenbahnen in Plauen der Samstagsfahrplan. An den beiden Weihnachtsfeiertagen fahren die Straßenbahn- und Stadtbuslinien nach dem Sonntagsfahrplan. An Silvester wird bis ca. 20 Uhr nach dem Samstagsfahrplan gefahren. Danach bietet die Plauener Straßenbahn GmbH unter anderem Verbindungen mit dem Nachtbus an. Der fährt dann bis ca. 23 Uhr 15 im 30-Minuten-Takt. Weiter geht’s dann erst im neuen Jahr ab ca. 0 Uhr 15. Wegen des hohen Krankenstandes ist der Fahrdienst allgemein in den Nächten von Freitag auf Samstag verkürzt. Mehr Infos zu den Fahrplänen der Plauener Straßenbahn GmbH findet ihr unter Plauener Straßenbahn GmbH | Fahrplan (strassenbahn-plauen.de)

Winterzeit ist Erkältungszeit – das merkt auch der Verkehrsverbund Vogtland. Weil so viele Mitarbeiter krank sind, fallen die TaktBus-Linien 63 und 89 über die Weihnachtsfeiertage komplett aus. Auch an Silvester und am 01. Januar fahren die TaktBusse nicht. Die Regionalbusse sind aber über die Feiertage unterwegs, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Verkehrsverbund Vogtland. Weitere Infos und Fahrpläne findet ihr unter: Aktuelle Einschränkungen – Fahrplan – Vogtlandauskunft