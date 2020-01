Öffentliche Trauerfeier für «Rosenheim-Cop» Hannesschläger

Wien/Rosenheim (dpa) – Der österreichische Schauspieler Max Müller alias Polizist Michi Mohr in der ZDF-Serie «Die (…)

Schauspieler Schmidt-Modrow mit 34 Jahren gestorben

München (dpa/lby) – In der Rolle des Pfarrers Simon Brandl war er ein prägendes Gesicht in der Fernsehserie «Dahoam is Dahoam» (…)