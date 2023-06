Odyssee mit gutem Ende: Polizei bringt neunjährigen Jungen nach Zugirrfahrt nach Hause

Er wollte nur mit dem Zug von Lichtenfels nach Burgkunstadt zu seiner Oma fahren. Daraus geworden ist ein Abenteuer, aus dem ihn die Polizei gerettet hat. Ein neunjähriger Junge hat ohne Verschulden am Samstagnachmittag für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt, in Mainleus kam dann das Happy End. Als der Bub nämlich mit dem Zug in Burgkunstadt eintraf, ging wegen eines technischen Defektes die Zugtür nicht auf. Die wartende Großmutter am Bahnsteig musste zusehen, wie ihr Enkel mit dem Zug davon fuhr. Weil zu allem Überfluss auch noch der Akku am Handy des jungen Mannes leer war, hat die Polizei die folgenden Bahnhöfe mit mehreren Streifen angefahren. Am Bahnhof in Mainleus hat eine Streife den Lichtenfelser Jungen schließlich entdeckt, und kurz darauf seiner Mutter und Großmutter übergeben.