Es sind quasi die kleinen Festspiele der Ochsenkopfregion. Das Festival junger Künstler gastiert bis zum 18. August in Bischofsgrün und Warmensteinach. Den Auftakt macht ein Sommerkonzert mit dem Bayerischen Jugend-Barockorchester morgen (SO) in der Matthäuskirche in Bischofsgrün. Den Flyer zum Programm bekommt ihr in den örtlichen Tourist Informationen Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel und Warmensteinach.