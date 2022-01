Ochsenkopf Winterwandertage: Wandern unter 2G

In den beiden vergangenen Jahren mussten viele Veranstaltungen Corona-bedingt abgesagt werden, unter anderem auch die Ochsenkopf Winterwandertage. In diesem Jahr finden sie aber unter der 2G-Regelung wieder statt. Von heute (19.01.) bis zum 23. Januar gibt es insgesamt 35 Touren an denen ihr teilnehmen könnt. Andreas Munder von der Marketing und Tourismus GmbH Ochsenkopf:

Für die Touren anmelden könnt ihr euch in den Touristinformationen in Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel und Warmensteinach oder über ein Onlineportal. Die Gruppengröße ist auf maximal 10 Personen pro Gruppe begrenzt. Für die Wanderungen selbst müsst ihr nichts bezahlen, für Ausrüstung wie zum Beispiel Schneeschuhe gibt es eine Verleihgebühr.