Ochsenkopf: Seilbahnen Thema im Bayreuther Kreistag

Im Bayreuther Landratsamt geht es am Nachmittag (1.7.) erneut um die Sanierung der Ochsenkopfseilbahnen. Mit dem Millionen-Projekt wird sich der Zweckverband zur Förderung des Fremdenverkehrs und des Wintersports in der Region befassen. Allerdings in einer nichtöffentlichen Sitzung. Fest steht: das Projekt gilt als zentraler Baustein für die Überlebensfähigkeit des Fichtelgebirges als Tourismusregion. Durch die Corona-Pandemie sind die Bauarbeiten, wie schon berichtet, stark verzögert worden. Und auch die Kosten für beide Bahnen sollen – wie der Kurier erfahren haben will – deutlich über den kalkulierten 26 Millionen Euro liegen. Landrat Weidemann habe das bislang nicht bestätigt. Am Donnerstag (2.7.) soll zu den Ergebnissen der Zweckverbandssitzung eine Pressekonferenz geben.