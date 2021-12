Ochsenkopf: Seilbahnen öffnen & Abfahrt ist präpariert

Den Saisonstart am Ochsenkopf dürften sich die Wintersport-Fans in der Region anders vorgestellt haben. Aus dem Skifahren und Snowboarden ist mangels Schnee bisher noch nichts geworden. Zuletzt waren sogar die Seilbahnen am Ochsenkopf geschlossen. Pünktlich zu Weihnachten ändert sich das aber. Die Seilschwebebahnen Nord und Süd sind ab morgen von 9 bis 16 Uhr in Betrieb. Die Verantwortlichen haben die Kälte zum Präparieren der Abfahrt Nord genutzt. Laut aktuellem Schneebericht ist sie in einem guten Zustand. Der Anfängerlift an der Talstation Süd ist ab morgen ebenfalls zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. Der Alpine Coaster und der Anfängerlift an der Talstation Nord bleiben noch geschlossen. Langlauf ist wie schon in den vergangenen Tagen auch weiterhin möglich.