Nach 54 Jahren ist am Ochsenkopf gestern eine Ära zu Ende gegangen: Die Seilbahn-Nord hat ihre letzte Fahrt angetreten. Mit Abschluss der Wintersaison beginnt der Neubau der Seilbahnen am Ochsenkopf. Bayreuths Landrat Florian Wiedemann:

In ihrer Betriebszeit sind bis Ende 2022 über 23 Millionen Fahrgäste befördert worden. Die neue Bahn soll bereits an Weihnachten 2023 in Betrieb gehen. Nach dem Ende der kommenden Wintersaison ist dann die Ochsenkopf Südseite dran.