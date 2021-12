Ochsenkopf: Saisonstart wegen Tauwetter geplatzt

Für die Skisaison im Fichtelgebirge war alles vorbereitet. Doch das Tauwetter hat dem Ochsenkopf zu schaffen gemacht. Es lag zu wenig Schnee. Die Nord- und Südpisten am Ochsenkopf sind offiziell gesperrt. Eine schlechte Nachricht für Andreas Munder von der Tourismus und Marketing GmbH Ochsenkopf:

Auch Langläufer kommen trotzdem auf ihre Kosten. Die Loipen seien aufgrund der Höhenlage in guter Verfassung. Munder betont, es gebe rund 35 bis 40 Kilometer Loipen. Vor allem an der oberen Ringloipe und der Gipfelloipe würden gute Schneeverhältnisse herrschen. Er setzt jetzt darauf, dass es in den nächsten Tagen kälter wird und damit auch die Beschneiungsanlagen für genügend Schnee auf den Pisten rund um den Ochsenkopf sorgen können.

Hinweis: Bei dem Foto handelt es sich um ein Symbolbild der Nordpiste am Ochsenkopf