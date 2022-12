Ochsenkopf-Saisonstart: Beste Voraussetzungen beim Wetter

Heute ist die Wintersportsaison im Fichtelgebirge offiziell gestartet. Seit 9 Uhr laufen die Lifte am Ochsenkopf. Mit dem ersten Ansturm an Wintersportlern rechnen die Liftbetreiber zwar erst am Wochenende, aber auch heute war schon einiges los. Die Voraussetzungen stimmen ja auch. Andreas Munder, Geschäftsführer der Erlebnisregion Ochsenkopf:

Aktuell könnt ihr aber nur auf der Nordseite mit euren Skiern und Snowboards die Piste runterdüsen. Die Schneeauflage auf der Südseite ist momentan noch zu dünn.