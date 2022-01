Ochsenkopf: Nordabfahrt für Wintersportler geöffnet

Die Schneefälle haben zwar für Chaos auf den Straßen gesorgt, das Fichtelgebirge aber auch in eine schöne Winterlandschaft verwandelt. Deshalb kann’s heute auch wieder mit Wintersport am Ochsenkopf weitergehen. Die Seilbahnen sind von 9 bis 16 Uhr in Betrieb. Auch die Abfahrt Nord ist wieder geöffnet. Dank der Beschneiungsanlagen ist die Piste in gutem Zustand. Die Südabfahrt ist aber immer noch gesperrt. Für Langläufer sieht es am Ochsenkopf noch nicht gut aus. Selbst auf den höher gelegenen Loipen reicht der Schnee noch nicht aus, um die Loipen zu präparieren. Der Fleckl-Lift ist heute von 9 bis 16 Uhr in Betrieb. Der Bleaml-Alm Lift in Fichtelberg/Neubau ist von 9 Uhr 30 bis 21 Uhr geöffnet. Bei den Klausenliften in Mehlmeisel ist das Familienland ab morgen um 9 Uhr geöffnet. Die Piste ist noch gesperrt.