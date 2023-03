Ochsenkopf: Nord-Seilbahn wegen Sturm geschlossen

Es stürmt im Fichtelgebirge. Deshalb bleibt die Nordseilbahn am Ochsenkopf heute sicherheitshalber geschlossen. Das hat die Tourist-Info Warmensteinach mitgeteilt. An der Seilbahn Süd ist die Wintersaison beendet. Sie bleibt bis zum Beginn der Sommersaison – voraussichtlich am 1. April – geschlossen. Auch die Anfängerlifte bei den Talstationen sind bereits zu. Langlauf ist rund um den Ochsenkopf derzeit auch nicht möglich. Offizielles Ende der Wintersaison am Ochsenkopf ist kommenden Sonntag.