Ochsenkopf: Neue Landschaftsgondeln eingeweiht

Der Ochsenkopf bekommt auf der Nord- und der Südseite eine neue Seilbahn. Die alten Gondeln landen aber nicht einfach so im Müll. Einige sind jetzt für die Öffentlichkeit frei zugänglich. In Bischofsgrün war jetzt die offizielle Einweihung der neuen Landschaftsgondeln. Gemeinderat Jürgen Greiner hatte die Idee für die Landschaftsgondeln:

Die Landschaftsgondeln stehen jetzt an der Maria-Alm, in Wülfersreuth und in Birnstengel. Insgesamt hat das Projekt rund 12.000 Euro gekostet. 80 Prozent der Kosten hat der Freistaat übernommen.