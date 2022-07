Ochsenkopf-Cup: Sommerskispringen in Bischofsgrün

In der Schanzenarena in Bischofsgrün findet an diesem Wochenende das traditionelle Sommerskispringen statt – und zwar erstmals unter dem neuen Namen Ochsenkopf-Cup. Außerdem wird der Wettbewerb zum ersten Mal an zwei Tagen ausgetragen. Heute (9.7.) das klassische Einzelspringen und am Sonntag (10.7.) ein Teamwettbewerb. An den Start gehen Sportler aus Bayern, Sachsen, Thüringen und Tschechien. Los geht es an beiden Tagen um 14 Uhr. Die Siegerehrungen finden heute auf dem Weinfest des Ski-Clubs Bischofsgrün statt. Der Eintritt zu den Wettkämpfen ist frei.