Oberredwitzer Brandstifter: Urteil jetzt rechtskräftig

Er hat eine Abfuhr von einer Frau bekommen und wollte sich abreagieren. Daraufhin hat er im Marktredwitzer Ortsteil Oberredwitz Feuer gelegt. Aufgrund seiner verminderten Intelligenz hat er versucht, sich durch die Brandstiftungen abzureagieren. Das Landgericht Hof hat Konrad P. am Ende des vergangenen Jahres deshalb zu 5 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt. Davor muss er in eine Psychiatrie. Schwere Brandstiftung in drei Fällen und eine versuchte schwere Brandstiftung – so hat der finale Urteilsspruch gelautet. Dagegen hat der Angeklagte Revision eingelegt. Jetzt hat der Bundesgerichtshof die Revision als unbegründet verworfen. Demnach ist das Urteil jetzt rechtskräftig. Bei den Bränden ist ein Schaden von geschätzt einer halben Million Euro entstanden.