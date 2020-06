Oberprex: war Beschlagnahmung des Neonazi-Treffpunktes rechtmäßig?

Vor sechs Jahren hat das bayerische Innenministerium das rechtsextreme „Freie Netz Süd“ verboten – und zugleich das Haus im Regnitzlosauer Ortsteil Oberprex im Landkreis Hof beschlagnahmt. Dagegen hat die Besitzerin der Immobilie geklagt. Nachdem das Verwaltungsgericht in Bayreuth 2018 die Klage abwies, legte die Mutter des führenden Neonazis Tony Gentsch Berufung ein. Am Nachmittag soll nun vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München darüber entschieden werden, ob die Enteignung rechtskräftig war. REH-Reporter Tim Pechauf: