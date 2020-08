Oberprex: Rechtstreit um Enteignung geht weiter

Der juristische Streit um die Enteignung einer Neonazi-Immobilie in Oberprex im Landkreis Hof geht in die nächste Runde. Laut Informationen des Bayerischen Rundfunks akzeptiert der Freistaat Bayern das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in München nicht – der hatte im Juni die Beschlagnahmung der Immobilie für rechtswidrig erklärt. Nachdem der Freistaat Beschwerde gegen das Urteilt eingelegt hat, geht der Fall nun ans Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Ein Termin hierfür steht noch nicht fest – bis spätestens Ende September muss der Freistaat Bayern die Beschwerde schriftlich begründen.

Wie berichtet hatten sich in dem ehemaligen Gasthaus in Oberprex jahrelang Neonazis aus ganz Deutschland getroffen – außerdem betrieb von dort aus der Rechtsextreme Tony Gentsch einen Versandhandel mit verfassungswidrigen Gegenständen. Im Zuge des Verbots der rechtsextremistischen Vereinigung „Freies Netz Süd“ wurde das Anwesen beschlagnahmt. Gentsch ist inzwischen in Plauen aktiv und sitzt dort für die rechtsextremistische Kleinpartei „Der Dritte Weg“ im Stadtrat.