Oberpfälzer Polizei: Handy weg am Steuer!

Vergangenes Jahr sind in der Oberpfalz 41 Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein Grund für Unfälle ist oftmals Ablenkung. Darauf weist das Polizeipräsidium Oberpfalz jetzt nochmal hin. Wer am Handy tippt erhöht sein Unfallrisiko um das Vierfache. Telefonieren und Texten am Steuer ist übrigens genauso wie das Fahren mit 0,8 bis 1 Promille. Jeden Monat muss die Oberpfälzer Polizei mindestens 400 Verkehrsteilnehmer beanstanden, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzen. Im März waren es sogar über 600. Die Polizei empfiehlt daher, Freisprecheinrichtungen zu nutzen. In diesem Monat liegt der Fokus der Oberpfälzer Polizei übrigens auf der Verkehrssicherheit von Motorradfahrern.