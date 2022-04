Ein Uhu ist nach Angaben von Naturschützern in Niederbayern mit Schrot beschossen worden. Der streng geschützte Vogel sei an (…)

Nach einem möglichen Anschlag auf die Stromversorgung in Deutschland ist die bayerische Prepper-Szene in den Blick gerückt. (…)

Hunderte Liter Heizöl in Bach gelaufen

Hunderte Liter Heizöl sind in Eschenbach in der Oberpfalz in einen Bach und einen Kanal gelaufen. Das Öl sei am Donnerstag (…)