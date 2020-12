Oberlandesgericht entscheidet über Tina-Turner-Klage

Köln (dpa) – Das Oberlandesgericht Köln entscheidet heute (10 Uhr) über eine Klage der Sängerin Tina Turner. Die 81-Jährige muss sich in dem Rechtsstreit wohl auf eine Niederlage einstellen.

Anfang dieses Jahres hatte Tina Turner vor dem Kölner Landgericht ein Klageverfahren gegen einen bayerischen Tourveranstalter gewonnen. Das Werbeplakat für die Show «Simply The Best – Die Tina Turner Story» darf demnach so nicht mehr verwendet werden. Es könne fälschlich den Eindruck vermitteln, dass die echte Sängerin daran mitwirke, befand das Landgericht.

Gegen diese Entscheidung legte der Tourveranstalter Cofo Entertainment aus Passau Berufung ein. In einer Verhandlung im Oktober machte das Oberlandesgericht deutlich, dass es dazu tendiert, dieser Berufung stattzugeben. Begründung: Die Show falle unter die Kunstfreiheit. Sie sei als Kunst anzusehen, da die dargebotenen Lieder von einer Tina-Turner-Doppelgängerin gesungen würden.