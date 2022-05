Oberkotzauer Wolf Marcus: Neue Gedenktafel an ATSV-Halle

An der Friedrich-Ebert-Brücke in Hof hängt seit Kurzem eine Erinnerungstafel für Ewald Klein, der von Nationalsozialisten ermordet wurde. Aber auch der Markt Oberkotzau will einem jüdischen Mitbürger gedenken. An der ATSV-Halle brachte das Bündnis für Toleranz und Demokratie am Nachmittag eine Gedenktafel für Wolf Marcus und seine Frau an. Die beiden wurden 1943/1944 von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet. Marcus hatte den Bau der ATSV-Sporthalle damals mit einer großzügigen Spende unterstützt. Bei einer Feierstunde präsentierte das Bündnis die Gedenktafel offiziell.