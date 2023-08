Oberkotzauer Straße in Hof: Bauarbeiten für neuen Kanal vorzeitig gestartet

In der Oberkotzauer Straße in Hof finden schon ab heute Bauarbeiten statt. Das teilt die Stadt Hof am Nachmittag mit. Es soll ein neuer Stauraumkanal entstehen. Die Arbeiten sind wegen des trockenen Wetters vorzeitig gestartet, sodass sie im besten Fall bis Oktober beendet sind. Die Stadt lässt den bestehenden Regenüberlauf durch den neuen Kanal ersetzen. Und auch die Zu- und Ablaufkanäle müssen saniert werden. Wie es aus dem Rathaus heißt, soll es keine Behinderungen für den Verkehr und Fußgänger geben.