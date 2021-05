Oberkotzauer Sprengstoffpaket: LKA bestätigt Funktionsfähigkeit vor Gericht

Wenn eine Bombe vor der Haustür liegt, muss das für viele ein Schock sein. Einen Oberkotzauer störte das im vergangenen Oktober allerdings wenig, denn er soll sie selbst gebastelt und dorthin gelegt haben. Die Tat soll er dann versucht haben, seiner Ex-Freundin in die Schuhe zu schieben. Dafür muss sich der Mann momentan vor dem Landgericht Hof verantworten. Schon zum Prozessauftakt gestand er die Tat. Experten des Landeskriminalamts erklärten am zweiten Verhandlungstag, dass es sich tatsächlich um eine funktionierende Bombe gehandelt hat. Den Funkzünder soll sich der Angeklagte im Internet bestellt haben, solche kommen normalerweise bei Feuerwerkskörpern zum Einsatz. Wie groß die Zerstörungskraft der Bombe gewesen wäre, lasse sich allerdings nicht mehr genau sagen, so die Spezialisten.