Oberkotzau: Umbau der Ampel Hofer Straße/Ziegeleistraße

Schnee und Glätte machen es uns Autofahrern in diesen Tagen immer wieder schwer. Das kann immer wieder zu Verzögerungen auf den Straßen führen. Heute (ab 8 Uhr) müssen alle Autofahrer mit zusätzlichen Behinderungen in Oberkotzau rechnen. Dort wird die Ampelanlage in der Hofer Straße / Ziegeleistraße umgebaut und die Steuerungstechnik auf den aktuellen Stand gebracht. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Donnerstag, 15 Uhr an. Alle Autofahrer werden gebeten, besonders vorsichtig im Kreuzungsbereich zu fahren.