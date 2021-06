Oberkotzau/Tanna: Gealan Fenster-Systeme investiert in die Zukunft

Gealan Fenster-Systeme investiert auch in herausfordernden Zeiten weiter in Innovationen und Infrastruktur. Umsatz-Wachstum, neue Produkte und Dienstleistungen, dazu zahlreiche Investitionen an den Standorten Oberkotzau und Tanna – und das alles während Corona-Pandemie und schwieriger Rohstoffsituation. So folgt der Kunststoffsystemgeber seiner Vision und Mission, weiter zu wachsen und in Zukunft mehr denn je für Innovation mit System zu stehen und Menschen zu begeistern. Geschäftsführer Ivica Maurovic:

Auch in diesem Jahr investiert Gealan an den Standorten in Oberkotzau und Tanna rund 10 Millionen Euro. Für dieses Jahr geht man von einem Umsatz von rund 300 Millionen Euro aus.