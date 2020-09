Oberkotzau: Spatenstich für Kunstrasenplatz der SpVgg

Mit 15 aktiv trainierenden Mannschaften ist die Spielvereinigung Oberkotzau er der größten Fußballvereine in der Region. Gerade bei solch einer massiven Belastung nutzen sich Fußballfelder sehr schnell ab. Viele Vereine weichen deshalb auf Kunstrasenplätze in Tschechien aus.

Damit soll jetzt Schluss sein. Die SpVgg hat mit Hilfe des Landkreises, dem Bayerischen Landes-Sportverband und der HFO einen eigenen Kunstrasenplatz in Auftrag gegeben. Gestern gab es den Spatenstich.

Achim Hager von der Spielvereinigung Oberkotzau:

Kunstrasenplätze stehen oft in der Kritik, der Umwelt zu schaden – oft kommt nämlich ein Granulat aus Kunststoff zum Einsatz. In Oberkotzau wird darauf verzichtet, als Verfüllung dient stattdessen Sand. Umweltfreundlichkeit spielt auch bei einem weiteren Teil der Maßnahme eine Rolle: Die Flutlichter werden auf LED umgerüstet.