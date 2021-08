Oberkotzau: Satzung für Notunterkünfte erlassen

Wer kein Dach über dem Kopf hat und jeden Tag aufs Neue schauen muss, wo er übernachtet, hat es nicht leicht im Leben. Viele verorten dieses Problem vor allem in Großstädte. Aber auch bei uns in der ländlichen Gegend gibt es Obdachlose. In Oberkotzau kommt das etwa alle zwei Jahre vor. Um die auch ordnungsgemäß unterzubringen, hat sich der Marktgemeinderat jetzt mit dem Thema beschäftigt und eine entsprechende Satzung erlassen. Damit kann Oberkotzau nun Räume für Obdachlose anmieten. Ganz aktuell macht die Marktgemeinde davon Gebrauch und hat einen Raum eines Gasthofs angemietet, um dort einer obdachlosen Person eine Unterkunft zu bieten.