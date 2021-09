Oberkotzau: Ortsdurchfahrt länger gesperrt

In Oberkotzau gibt es aktuell kein Durchkommen. Wegen Straßenbauarbeiten ist die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Die Arbeiten werden sich jetzt sogar noch etwas länger hinziehen als ursprünglich geplant. Statt bis Ende der Woche bleibt die Hofer Straße noch bis zum 24. September, also bis nächsten Freitag, gesperrt. Aus dem Rathaus heißt es, es müssten noch Restarbeiten durchgeführt werden. Die Überquerung der Hofer Straße von der Frankenbrücke aus in die Konradsreuther Straße kann bereits wieder in beide Richtungen genutzt werden.