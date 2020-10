Oberkotzau: Mit dem Auto über die Brücke

Die Brücke am Perlenbachradweg in Oberkotzau ist eigentlich für Fußgänger oder Radfahrer gedacht. Vergangene Woche ist aber jemand mit einem Fahrzeug drübergefahren. Wie die Polizei mitteilt, hat jemand zwischen Donnerstag und Freitag die Brücke zum Fernwehpark überquert. Dadurch haben sich die Metallgitter am Boden stark verbogen. Das hat einen Sachschaden von 10.000 Euro verursacht und die Brücke möglicherweise instabil gemacht. Die Polizei Hof sucht jetzt Zeugen. Wem etwas aufgefallen ist, der soll sich bitte melden.

Tel.-Nr. 09281/704-0