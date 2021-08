Oberkotzau: Marktgemeinde will Kulturwoche veranstalten

Die Innenstädte waren durch die Corona-Pandemie lange Zeit verwaist. Im Lockdown hatten ja auch kaum Geschäfte offen, geschweige denn Restaurants oder Cafés. Jetzt wo wieder mehr Menschen zusammenkommen dürfen, soll sich das wieder ändern. Damit das klappt, hat der Freistaat Bayern das Sonder-Förderprogramm „Innenstädte beleben“ aufgelegt. Auch der Markt Oberkotzau hat sich an der Ausschreibung beteiligt und schon den Bewilligungsbescheid erhalten. Mit den Fördermitteln will Oberkotzau im nächsten Jahr eine Kulturwoche veranstalten, in die auch die Gewerbetreibenden mit einbezogen werden sollen. Der Ausschuss für Kultur, Jugend, Familie und Soziales wird sich überlegen, wie die Kulturwoche genau aussehen soll.