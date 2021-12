Oberkotzau: Festnahme nach versuchtem Raubüberfall

Einen größeren Polizeieinsatz gab es heute in Oberkotzau nach einem versuchten Raubüberfall. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt, soll ein 18-Jähriger in einem Oberkotzauer Geschäft eine Angestellte mit einem Messer bedroht haben. Nachdem diese die Kasse nicht öffnen wollte, sei der mutmaßliche Täter ohne Beute geflohen. Nach schneller und umfangreicher Fahndung habe die Polizei den 18-Jährigen im Bereich des Bahnhofs gefunden. Auf seiner Flucht habe der mutmaßliche Täter sein Messer in die Sächsische Saale geworfen. Auch das haben die Beamten gefunden und der Spurensicherung übergeben. Den jungen Mann erwartet ein Verfahren wegen eines versuchten Raubdeliktes.