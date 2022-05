Oberkotzau: Brand in einem Mehrfamilienhaus

In der Oberkotzauer Schlossparkstraße war am frühen Nachmittag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. In der Erstmeldung hat das Polizeipräsidium Oberfranken von einem offenen Feuer gesprochen. Wie die Integrierte Leitstelle Hochfranken auf Euroherz-Nachfrage mitteilt, war der Brand in einem Zimmer in einer Wohnung ausgebrochen. Dieses Zimmer war stark verraucht. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen. Eine Person kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner wurden über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht. Zum Sachschaden könne die Leitstelle momentan noch nichts sagen.