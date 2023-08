OberfrankenSPD: Resolution der Arbeitsgemeinschaft 60Plus gegen Fremdenfeindlichkeit

Die Umfragewerte der AfD sind in letzter Zeit immer weiter in die Höhe geklettert. Viele machen sich deshalb Sorgen um die Demokratie. Das war auch Thema beim Treffen der Arbeitsgemeinschaft 60Plus der OberfrankenSPD in Lichtenfels. Das Klima der Fremdenfeindlichkeit erschwere mittlerweile auch die Suche nach Fachkräften. Das könnte zu einem Standortnachteil für Oberfranken werden. In einer Resolution haben die Anwesenden der Arbeitsgemeinschaft 60plus beim Oberfrankentag Populismus, sowie den Versuch, Hass zu schüren und die Gesellschaft zu spalten, verurteilt. Sie haben sich zudem für mehr politische Bildung ausgesprochen. Populismus sei häufig von einem reinen Dagegensein geprägt, bietet jedoch keinerlei Lösungsansätze an. So die Definition von Bezirksgeschäftsführer Oliver Jauernig.