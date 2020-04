Oberfrankens Wirtschaft in Corona-Zeiten: IHK appelliert an Politik und Verbraucher

Die Corona-Krise hat auch die Wirtschaft in Oberfranken schwer getroffen. Über 80 Prozent der Firmen erwarten einen Umsatzrückgang, jedes dritte Unternehmen rechnet mit einem Personalabbau. Die Nachfrage ist bei vielen gesunken, etwa die Hälfte arbeitet momentan überhaupt nicht. Das zeigt eine Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth. IHK-Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner begrüßt die Unterstützung der Regierung und mahnt, dass die auch zeitnah bei den Firmen ankommen muss. Die IHK selbst unterstützt die Unternehmen mit verschiedenen Beratungsangeboten. Die oberfränkische Wirtschaft kann diese Krise überstehen, so Hohenner weiter. Bei den Lockerungen der Maßnahmen müsse die Politik die Wirtschaft unbedingt mit bedenken. Hohenner appelliert aber auch an die Verbraucher, künftig lokal einzukaufen.