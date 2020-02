Oberfrankens Band des Jahres: Entscheidung beim Your Stage Festival in Hof

Oberfrankens Band des Jahres – diesen Titel will sich die Hofer Band Bauschaum holen. Neben ihr kämpfen aber noch drei andere Bands aus dem Bezirk darum: I SAW MEDUSA aus Bamberg, Pantsdown aus Coburg und WORB aus Bayreuth. Zusammen sind sie diesen Monat durch Oberfranken getourt. Das große Finale der jährlichen R.I.O.-Clubtour ist heute im Rahmen des Your Stage Festivals in der Freiheitshalle in Hof. R.I.O. steht für Rock in Oberfranken. Nach den Auftritten der vier Finalisten am Nachmittag kann das Publikum für seinen Favoriten abstimmen und so mitbestimmen, wer Oberfrankens Band 2020 wird. Einlass beim Your Stage Festival ist um 13 Uhr.