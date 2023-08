Oberfranken wirbt für sich bei jungen Leuten: Workshop von Oberfranken offensiv

Wie kann Oberfranken eine Heimat für junge Menschen sein? Die Frage stellt der Marketingverein Oberfranken offensiv in schöner Regelmäßigkeit. Der Verein hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, gegen den demografischen Wandel zu kämpfen. Hintergrund ist, dass unsere Region Einwohner verliert. Zwar nicht mehr so schnell so viele wie vor Jahren noch prognostiziert, aber doch stetig. Oberfranken offensiv hat eine Dialogreihe gestartet, in der es um zentrale Themen für die künftige Entwicklung Oberfrankens geht. Am 19. September ist jedermann zu einem Workshop eingeladen in Coburg mitzureden, wenn speziell junge Menschen und ihre Aussichten in unserer Region das Thema sind.