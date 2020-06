Oberfranken: weiterer Starkregen erwartet

Nach schweren Unwettern am Wochenende sind Polizei und Feuerwehren im Freistaat auch heute zu zahllosen Einsätzen ausgerückt. Unter anderem wurde nachts nach einem Dammbruch ein Ortsteil von Vorbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in der Oberpfalz überschwemmt. In Bayreuth sind am Röhrensee zwei Spaziergänger von einem Blitz getroffen worden. Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt bleibt vor allem in der Oberpfalz und in Oberfranken die Hochwasserlage angespannt. Bis mindestens morgen früh gelten entsprechende Warnungen unter anderem in den Landkreisen Kulmbach und Bayreuth. Bayerns Landwirte freuen sich unterdessen über den nach einem trockenen Frühjahr herbeigesehnten Niederschlag – ein Ende des Regenwetters ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in den kommenden Tagen nicht in Sicht. Grund ist ein Tief über dem Ärmelkanal, das kühle Luft des Atlantiks über Bayern auf wärmere Luft aus dem Süden stoßen lässt – demnach können Gewitter bis zu 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter bringen, auch kleinkörniger Hagel ist möglich.