Oberfranken: Weiter rückläufige Bevölkerungszahlen

Bayern wächst und wächst – zumindest was die Bevölkerungszahl betrifft. Wie das Landesamt für Statistik mitteilt, lebten am 31. Dezember 2019 etwas über 13,1 Millionen Mesnchen im Freistaat. Das waren fast 50.000 mehr als ein Jahr davor. Dieser positive Trend zieht sich durch fast alle Regierungsbezirke. Nur in Oberfranken ist die Bevölkerungszahl zurückgegangen – und zwar um rund 2.100 auf knapp 1,1 Millionen. Begründet wird die Entwicklung damit, dass es nach wie vor viele Menschen aus den eher ländlichen Regionen in die Ballungszentren zieht.