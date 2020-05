Oberfranken: Schick prangert Entsolidarisierung an

Die Corona-Pandemie zeigt nach Worten des Bamberger Erzbischofs Ludwig Schick, dass Krisen ein Nährboden für das Gute wie auch für das Böse im Menschen sind. In diesem Zusammenhang prangerte er gestern in seiner Predigt im Bamberger Dom die Entsolidarisierung in der internationalen Politik und den Egoismus der reichen Staaten an. Davon seien besonders die Entwicklungsländer betroffen. Durch den Shutdown kämen keine Nahrungsmittel, kein Saatgut und andere Hilfsgüter zu den Armen. Dadurch nehme der Hunger in vielen Teilen der Welt wieder zu, so Erzbischof Schick.