Oberfranken Offensiv: Was macht die Region für Rückkehrer l(i)ebenswert?

Oberfranken hat immer noch mit Abwanderung zu kämpfen. Einige Abwanderer kehren aber später wieder in die Region zurück. Der Verein Oberfranken Offensiv will präsentieren, wie attraktiv Oberfranken ist. Gestern (24.11.) kamen Vertreter von Oberfranken Offensiv und Rückkehrer in Hallstadt im Landkreis Bamberg zusammen, um darüber zu sprechen, was Oberfranken für sie lebenswert macht. Bezirkstagspräsident und Vorsitzender des Vereins Henry Schramm:

Gerade für Familien sei der Umzug aufs Land sinnvoll, auch im Hinblick auf Kindergartenplätze, so Schramm weiter.