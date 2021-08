Oberfranken Offensiv: Imagekampagne geht in Kreativphase

Günstige Mieten sind ja immer noch das Totschlagargument, um junge Menschen, Familien oder allgemein Rückkehrer nach Oberfranken zu locken. Mehr und vor allem auch bessere Argumente soll eine Imagekampagne der Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv liefern.

Die Imagekampagne geht jetzt in eine Kreativphase, wie es von Oberfranken Offensiv heißt. Zuvor hatten Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und der Entwicklungsagentur im Frühjahr einen Imagepakt geschlossen. Erklärtes Ziel: Vor allem 20- bis 45-Jährige aus Oberfranken, den Grenzregionen zu Thüringen und Sachsen und den Metropolen Nürnberg und München für Oberfranken begeistern und sie am Besten davon überzeugen hier eine Familie zu gründen. In der jetzigen Kreativphase kommt eine Marketingagentur aus Baden-Württemberg ins Spiel, die sich mit er Kommunikationsstrategie befasst und weiter an den Imagewerten feilt. Konkreteres soll es nach den Sommerferien geben, erste sichtbare Maßnahmen im Winter und Frühjahr.

Bei Social Media findet ihr alles zur Imagekampagne unter dem #esgehtnurgemeinsam.