Oberfranken Offensiv bekommt Geld

Neues Image, neues Marketing, neue Kommunikationsstrategie für Oberfranken. Daran arbeitet momentan der Verein Oberfranken Offensiv. Damit soll die Bekanntheit Oberfrankens steigen und Stärken und Potentiale sollen besser präsentiert werden. Sowas kostet aber natürlich einiges. Finanz- und Heimatminister Albert Füracker hat jetzt aber einen Förderbescheid unterzeichnet. 90 Prozent der Kosten für das Projekt werden übernommen. Also fast 440.000 Euro. Regierungspräsidentin Heidrun Piwanetz meint, der Imageprozess nehme genau zur richtigen Zeit an Fahrt auf. Durch die Corona-Pandemie habe Oberfranken als Familien- und Genussregion noch mehr an Bedeutung gewonnen.