Oberfranken: Museum online – Bezirk Oberfranken gestaltet neue Facebookseite

Für die Museen auch in Oberfranken ist die Corona-Krise eine schwere Zeit. Nachdem jetzt klar ist, dass sie weiterhin geschlossen bleiben, konzentrieren sich Museen auf der ganzen Welt aktuell darauf, ihre Sammlungen und Ausstellungen online zu präsentieren. Eine neue Initiative der KulturServiceStelle Oberfranken bietet jetzt eine interaktive Plattform für oberfränkische Museen an. Auch für kleinere ortsgeschichtliche Museen, die eventuell selbst nicht über eine Homepage verfügen, ist dies eine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Die Adresse findet ihr hier.

Bei Interesse wendet euch bitte an die Leiterin der KulturServiceStelle des Bezirks Oberfranken Frau Barbara Christoph unter der Tel.-Nr. 0921/7846-1430 oder per E-Mail an kulturservicestelle@bezirk-oberfranken.de