Oberfranken: Kripo ermittelt wegen Tötungsdelikt in Kulmbach

Die Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts in Kulmbach. Das teilt die oberfränkische Polizei aktuell mit. Eine Nachbarin hatte demnach eine 92-Jährige am 15. August gegen 16 Uhr bewusstlos in ihrer Wohnung in der Spitalgasse gefunden und die Rettungskräfte gerufen. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb die Seniorin kurze Zeit später. Bei einer ersten rechtsmedizinischen Untersuchung gab es zunächst keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die sind erst bei einer zweiten Untersuchung des Leichnams in Thüringen zum Vorschein gekommen. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Tötungsdelikt wurden bereits Spuren gesichert und mehrere Menschen aus dem Umfeld vernommen. Jetzt hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Wer am 15. August in der Spitalgasse etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bitte bei der Bayreuther Kripo melden: 0921 5060.