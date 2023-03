Kriminalstatistik 2022: Oberfranken ist einer der sichersten Regierungsbezirke

Oberfranken ist aus polizeilicher Sicht einer sichersten Regierungsbezirke in Bayern. Das Polizeipräsidium hat heute die Kriminalstatistik für das Jahr 2022 bekanntgegeben. Die Aufklärungsquote ist mit 71,1 Prozent sehr hoch, freut sich Polizeipräsident Markus Trebes:

Sorgen bereitet der Polizei Trickbetrug am Telefon. 2022 gab es im Vergleich zu 2021 zweieinhalb mal so viele Schockanrufe. Das liegt unter anderem an ständig neuen Betrugsmaschen der Täter, auf die selbst aufgeklärte Menschen hereinfallen.