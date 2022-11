Oberfranken: IHK-Abschlussprüfungen starten

Sie sichern den Nachwuchs in kaufmännischen und technischen Berufen auch in der Euroherz-Region: 1.303 oberfränkische Azubis stehen kurz vor dem Einstieg ins Berufsleben. Heute (22.11.) starten die IHK-Abschlussprüfungen. Heute und morgen sind zunächst die Azubis in kaufmännischen Berufen gefordert. Dazu zählen Einzelhandels-, Bank- oder Bürokaufleute. Ab dem 6. Dezember folgen die technischen Berufe wie Industriemechaniker, Mechatroniker oder Elektroniker. Mit den Prüfungen endet die mehrjährige Ausbildung. Neben dem schriftlichen Teil müssen die Azubis auch nochmal für eine mündliche oder praktische Prüfung ran.